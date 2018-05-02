Испания: из магазинов отозвали тысячи опасных игрушек

Опасность для детей может представлять борная кислота, содержащаяся в продукции низкого качества, пишет noticia.ru.

На Майорке продолжаются проверки детских товаров, в первую очередь, игрушек на предмет соответствия стандартам, принятым в Европейском Союзе.

Большинство изъятых игрушек были изготовлены в Азии. У значительного числа товаров отсутствовала сопроводительная документация и обязательные этикетки.