Испания: из магазинов отозвали тысячи опасных игрушек

Среда, 02 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: из магазинов отозвали тысячи опасных игрушек

Более 5 тысяч игрушек были изъяты из магазинов Пальмы в связи с высокими показателями содержания ядовитых веществ.

Опасность для детей может представлять борная кислота, содержащаяся в продукции низкого качества, пишет noticia.ru.

На Майорке продолжаются проверки детских товаров, в первую очередь, игрушек на предмет соответствия стандартам, принятым в Европейском Союзе.

Большинство изъятых игрушек были изготовлены в Азии. У значительного числа товаров отсутствовала сопроводительная документация и обязательные этикетки.

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