Испания: из ресторана Эстепоны со стрельбой похитили мужчину

В Альхесирасе (Кадис) был обнаружен труп, а за несколько часов до этого в Эстепоне (Малага) похитили мужчину.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего в Эстепоне. Сообщается, что вечером во вторник мужчина ужинал на террасе одного из ресторанов курорта.

Около 22:45 к нему подошли несколько неизвестных. Он попытался бежать, но нападавшие открыли огонь, догнали его и схватили. Затем из автомобиля вышло несколько человек, которые затолкали мужчину внутрь. Что связывало похитителей и жертву неизвестно, но полиция полагает, что речь идет о сведении счетов, передает noticia.ru.

В представительстве испанского правительства в Малаге сообщили, что человек, найденный мертвым в Альхесирсе, был связан с «миром наркоторговли». Также известно, что на теле были признаки насильственной смерти. Неподалеку была обнаружена машина, и полиция пытается установить, тот ли это автомобиль, на котором было совершено похищение на Коста-дель-Соль.