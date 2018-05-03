Испания избавляется от телефонных будок

Четверг, 03 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания избавляется от телефонных будок

Правительство Испании предлагает отменить требования об обязательных общественных телефонах.

Проект изменений к закону о телекоммуникациях вынесен на обсуждение. В тексте документа говорится, что некоторые услуги телефонной связи становятся в Испании все менее востребованными. В частности, речь идет об обязательном предоставлении телефонных справочников и о наличии достаточного количества платных общественных телефонов, пишет noticia.ru.

Действующим законодательством предусмотрено требование о наличии по меньшей мере одной телефонной кабины в муниципалитетах с населением более тысячи человек, и дополнительно по одному общественному телефону на каждые три тысячи человек.

Отмечается, что увеличением покрытия мобильной связи, значительно сократилось использование телефонных будок. Также сообщается, что ни один оператор связи не подал заявку на участие в тендере на предоставление услуг связи для телефонных кабин и составлении телефонных справочников.

Из 18 телефонных будок, которые по-прежнему функционируют в Испании, 12 тысяч - являются убыточными. По данным Национальной комиссии по рынкам и конкурентоспособности, 88% испанцев никогда не пользовались телефонными кабинами. В компании Telefónica сообщают, что почти в половине имеющихся кабин не совершается ни единого звонка.

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