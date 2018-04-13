Испания: качество хамона будут оценивать с помощью МРТ

С помощью новой технологии проверить деликатес на содержание жира и воды, соленость, цвет и текстуру можно будет даже не разрезая его.

Тестирование оборудования в Институте мяса и мясных продуктов Университета Эстремадуры в сотрудничестве со Службой инновации продуктов животного происхождения ведется с начала 2000-х годов.

Технология позволяет получить информацию с помощью изображений и применения особых алгоритмов. Метод помогает сократить время и затраты на лабораторный анализ. Как поясняют авторы исследования, он может выявить изменения в процессе приготовления мясных продуктов, например, сокращение времени созревания, пишет noticia.ru.

Одним из преимуществ использования сканеров МРТ является то, что после проведения анализов продукт пригоден в пищу.

Авторы технологии сообщают, что некоторые производители мяса уже проявляют интерес к технологии и оборудованию.