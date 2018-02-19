Испания: как остановить развитие рака головного мозга

Понедельник, 19 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: как остановить развитие рака головного мозга

Испанцы разработали метод иммунотерапии, который останавливает развитие самого опасного вида рака головного мозга.

Международная группа исследователей под руководством испанских ученых, в которую также входили специалисты из США и Голландии, совершила открытие, способное помочь в борьбе с глиобластомой - одним из наиболее агрессивных видов рака. По ходу клинических испытаний, участие в которых принимало 25 пациентов с этим страшным диагнозом, выяснилось, что искусственное введение в организм больного вируса под названием DNX-2401 существенно увеличивает продолжительность его жизни.

Если в случае применения традиционных методов лечения, заключающихся в удалении опухоли с последующей химио- и радиотерапией, cредняя продолжительность жизни составляет всего 14 месяцев, то после применения экспериментальной методики, которая предполагает одну-единственную инъекцию в головной мозг, данный показатель превысил три года. Кроме того, имело место сокращение размеров опухоли у 70% пациентов, принимавших участие в клинических испытаниях, пишет espanarusa.com.

На данный момент больные глиобластомой могут рассчитывать лишь на облегчение течения болезни и увеличение продолжительности жизни, поскольку даже при хирургическом лечении рецидив появления опухоли является практически неизбежным. Использование аденовируса, разрушающего раковые клетки и активизирующего иммунную систему человека, может стать реальной альтернативой традиционным методам. По крайней мере, в Университетской клинике Наварры уже приступили к работе с детьми и на примере двух маленьких пациентов смогли добиться обнадеживающих результатов.

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