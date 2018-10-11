Испания: караван фудтраков приедет в Севилью 12 октября

Как сообщили в мэрии севильского пригорода, площадь Пласа-де-Дуке заполнят грузовики и фургоны в стиле ретро, которые были переделаны в передвижные кафе.

В фудтраках будут предлагать как традиционную кухню разных регионов, так и фаст-фуд, и качественную домашнюю еду. Несмотря на то, что изначально фудтраки ассоциировались с быстрым питанием, в последнее время наблюдается тенденция к приготовлению более сложных и разнообразных блюд, пишет noticia.ru.

Фестиваль будет сопровождаться музыкой и другими развлечениями. Его организатором выступило Представительство молодежи мэрии Алькала-де-Гудаира в рамках проекта городской молодежной культуры.

Караван Locos por el Food Trucks представляет собой популярную инициативу, в которой принимают участие разные города Андалусии.