Испания: караван фудтраков приедет в Севилью 12 октября
Караван еды на колесах Locos por el Food Trucks сделает остановку в Алькала-де-Гуадаира (Севилья) 12-14 октября.
Как сообщили в мэрии севильского пригорода, площадь Пласа-де-Дуке заполнят грузовики и фургоны в стиле ретро, которые были переделаны в передвижные кафе.
В фудтраках будут предлагать как традиционную кухню разных регионов, так и фаст-фуд, и качественную домашнюю еду. Несмотря на то, что изначально фудтраки ассоциировались с быстрым питанием, в последнее время наблюдается тенденция к приготовлению более сложных и разнообразных блюд, пишет noticia.ru.
Фестиваль будет сопровождаться музыкой и другими развлечениями. Его организатором выступило Представительство молодежи мэрии Алькала-де-Гудаира в рамках проекта городской молодежной культуры.
Караван Locos por el Food Trucks представляет собой популярную инициативу, в которой принимают участие разные города Андалусии.
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