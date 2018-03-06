Испания: Касерес в пятерке лучших гастрономических направлений мира

Топ-5 гастрономических направлений 2018 года также включает Бангкок, Берлин, итальянский регион Эмилия-Романья и французскую Бретань.

Портал отмечает, что гастрономическая составляющая играет все большую роль в туризме, и становится одним из главных мотивов для путешествий, позволяя поближе познакомиться с местной культурой.

ViajerosPiratas назвал испанский Касерес «одним из храмов фуди», и отметил, что значительная доля знаменитых на весь мир продуктов производится в Эстремадуре. Портал также напомнил, что в 2015 году Касерес был выбран кулинарной столицей, благодаря своему великолепному и тщательно оберегаемому гастрономическому предложению, пишет noticia.ru.

Среди местных деликатесов высоко ценится оливковое масло, в частности virgen extra марки DOP Monterrubio, которое получило звание самого экологичного масла в мире, а также хамон иберико как «одно из наиболее известных за пределами региона блюд».