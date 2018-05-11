Испания: Кастельону грозит нашествие жгучих медуз

Случилось это после того как у берега были неоднократно замечены пелагии ночесветки (Pelagia Noctiluca) - медузы, также известные как «сиреневое жало» из-за своих жгучих щупалец.

Эти медузы розоватого цвета святятся в темноте и имеют множество щупалец, которые содержат повышенное количество ядовитых ферментов. Они не представляют серьезной опасности для человека, но приводят к сильному раздражению, пишет noticia.ru.

Ночестветки обитают на большой глубине в Атлантическом океане и Средиземном море. Им свойственно приближаться к берегу в период размножения.