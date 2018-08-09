Испания: Каталония – лидер сельского туризма

Такие данные по итогам первого полугодия представил портал Clubrural. Самый высокий спрос наблюдается на сельский отдых в Каталонии, на нее приходится 24% туристов. 15,4% выбирают Кастилию и Леон, 10,4% – столичную автономию. Среди провинций лидируют Барселона (11,9%) и Мадрид (10,4%).

При этом самое большое количество сельских гостиниц и усадеб зарегистрировано в Кастилии и Леоне – 20,4%. В Каталонии расположено 13,3% сельского туристического жилья, а в Андалусии – 12,8%, пишет noticia.ru.

Портал также составил портрет среднестатистического сельского туриста: это человек в возрасте старше сорока лет, который путешествует с семьей или в компании друзей.

По данным опроса, расходы на проживание в 35% случаев составляют от 26 до 30 евро на человека в день, 31% платят более 30 евро.

Самые популярные периоды для поездки в сельскую местность – Страстная неделя, длинные майские выходные и выходные на праздник Сан-Хуан.