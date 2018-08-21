Испания: каталонские депутаты продлили себе отпуск до октября

Вторник, 21 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: каталонские депутаты продлили себе отпуск до октября

Зарплаты и продолжительность отпуска депутатов представительных органов Испании национального, регионального и местного уровня являются постоянным поводом для обсуждения.

Зарплаты и продолжительность отпуска депутатов представительных органов Испании национального, регионального и местного уровня являются постоянным поводом для обсуждения.

 

Испанские парламентарии, как правило, уходят на каникулы на два месяца в июле и августе и еще на месяц – в январе. К трем месяцам без регулярных заседаний добавляются длинные праздники перед Пасхой и другие дополнительные выходные.

Каталонский парламент в этом году решил продлить себе каникулы еще больше – до октября. Объясняется этот шаг политическими мотивами. Последнее пленарное заседание каталонского парламента состоялось в середине июля, а следующее намечено на 2 октября и будет посвящено общим вопросам. Отсутствие заседаний вплоть до октября позволит избежать заявлений по поводу политиков, которые были отстранены от работы, в связи с каталонским кризисом. При этом регламентом работы регионального парламента установлены стандартные летние каникулы сроком всего 15 дней в первой половине августа, пишет noticia.ru.

Каждая палата парламента и представительные органы Испании имеют право самостоятельно корректировать график работы. Конгресс, Сенат и большинство парламентов автономных сообществ начнут работу в сентябре.

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