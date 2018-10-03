Испания: каталонские фермеры снизили цены на фрукты

Среда, 03 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: каталонские фермеры снизили цены на фрукты

В Каталонии, Испании и по Европе в целом этим летом наблюдалось снижение производства фруктов, в том числе, персиков и нектаринов, а также снижение цен производителей.

Как отмечают в сельскохозяйственной ассоциации Unió de Pagesos, на начальном этапе сокращение производства в Европе не предполагало значительного повышения цен. Тем не менее, на этапе оптовых закупок, производители вынуждены были снизить цены, в то время как розничные цены выросли. При этом проблем с реализацией продукции у каталонских фермеров в нынешнем году не было, пишет noticia.ru.

Одним из факторов, повлиявших на сокращение производства, были неблагоприятные погодные условия, в частности, июльский град в таких районах как Сегрия, Уржель, Пла-д'Уржель или Гарригес.

Кризис в производстве персиков и нектаринов продолжается четыре сезона подряд. Он усугубился также в связи с запретом на поставки в Россию.

Аграрная ассоциация обратилась в Министерство сельского хозяйства с просьбой потребовать от Евросоюза конкретных мер для решения структурной проблемы, причиной которой стал запрет со стороны России. Кроме этого, производители призывают пересмотреть существующие планы для таких фруктов как яблоки, груши и персики, поскольку на многих плантациях выращиваются сорта, которые не соответствуют потребностям рынка.

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