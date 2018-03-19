Испания: Каталонские пляжи остались без песка из-за ураганов

На Коста-Брава ущерб оценивается в полмиллиона евро. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и экологии занимается рассмотрением проектов, которые помогли бы восстановить побережье.

Так, на побережье Маресме (Барселона) власти потратили более 60 миллионов евро на меры по восстановлению последствий регрессии моря, однако они оказались малоэффективны. В Кастельдефельс технические специалисты начали работу по измерению течений, прибоев и смывания песка для проведения исследования морфологии побережья.

Тревожная ситуация наблюдается в Монгате, пляжи которого потеряли целый километр и уменьшились вдвое. Прибоем были разрушены души на пляже и повреждены элементы на набережной, пишет noticia.ru.

В Бадалоне полностью исчез пляж Mora. В Барселоне пляж Barceloneta в некоторых частях уменьшился до пяти метров в ширину, вода дошла до торговых точек.