Испания: Каталонские власти купили кратер вулкана

Пятница, 13 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Каталонские власти купили кратер вулкана

Кратер вулкана Санта-Маргарита в Санта-Пау в регионе Гарроча перешел в госсобственность.

Отныне территория, входящая в состав Природного парка вулканической зоны, принадлежит Провинциальному совету Жироны. Покупка обошлась в 1,16 млн евро, при этом половину суммы выделило Правительство Каталонии, пишет noticia.ru.

В совете отметили высокую природную, эстетическую и экономическую ценность кратера. Сделка включает 12 га земли и особняк El Roure, который расположен в южной части участка. Вместе с территорией, которая уже принадлежала каталонскому правительству, а также подъездными путями, которые находятся в собственности мэрии Санта-Пау, государственные владения включают 33 га, что составляет 19% площади заповедника. Часовня Санта-Маргарита, построенная в 9 веке внутри кратера, остается в руках Епископства Жироны. Всего у парка 16 собственников.

В ближайшее время власти Жироны собираются принять меры, направленные на уменьшение эрозии почвы, и привести в порядок подъездные пути. Кроме того, будут произведены работы по восстановлению растительности на некоторых участках. Ежегодно вулкан посещает около 50 тысяч человек, и заповедник нуждается в консервации. В особняке El Roure также планируется сделать ремонт, а в будущем рядом с ним появится смотровая площадка.

Природный парк в Гарроче входит в состав уникального для Пиренейского полуострова вулканического пейзажа и представляет большой интерес для геологов и биологов.

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