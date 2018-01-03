Испания: каталонский кризис обошелся в миллиард евро

В интервью радио Cadena SER де Гиндос отметил, что Каталония была двигателем испанской экономики, однако, в четвертом квартале она превратилась в «бремя». По оценкам министра иностранных дел, в общей сложности сумма потерь может достигать 1,2 миллиарда евро, передает noticia.ru.

Глава испанского внешнеполитического ведомства обвинил в сложившейся ситуации «неопределенность, обеспокоенность и потерю доверия» к предыдущему правительству Каталонии, которое было отправлено в отставку.