Испания: каждый третий мадридец недоволен своим весом

Об этом говорят данные опроса XIII Группа здоровых привычек Herbalife Nutrition. Ожирение давно перестало быть чисто эстетической проблемой и было внесено Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) в список главных причин ухудшения здоровья в обществе. Недавнее исследована ВОЗ показало, что количество людей с ожирением выросло в три раза за последние годы, и все указывает на то, что эта тенденция продолжит развиваться.

Перекусы между приемами пищи (65%), недостаточное внимание к качеству употребляемых продуктов (52%), мотивы, связанные с традицией и культурой (46%) - вот главные причины ожирения. 87% мадридцев признаются, что едят больше, чем необходимо. 33% из них списывают это на недостаточно хорошо организованный распорядок дня, а другие 33% - на стресс. Дело в том, что люди, которые много работают и вообще имеют большую загрузку в течение дня, привыкают есть быстро и не очень качественную пищу, чаще всего вне дома. В этом случае почти всегда происходит переедание: люди потребляют больше калорий, чем могут сжечь. Это ведет к накоплению жира, пишет espanarusa.com.

Среди мадридских женщин (42%) недовольных своим весом больше, чем среди мужчин (31%), и, напротив, довольных своим весом мадридцев больше, чем мадридок: 32% и 28% соответственно.

Тем не менее, самые отъявленные любители перекусить проживают не в Сообщество Мадрид, а в Каталонии: именно здесь большинство жителей призналось, что ест больше необходимого (90%). На втором месте Мадрид (87%), а на третьем - Андалусия (85%).

В связи с ухудшающейся с каждым годом ситуацией с ожирением запускаются образовательные курсы, на которых обучают основам ведения здорового образа жизни: регулярное выполнение физических упражнений, правильное питание и пр.