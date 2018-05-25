Испания: каждый третий мадридец недоволен своим весом

Пятница, 25 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: каждый третий мадридец недоволен своим весом

Более трети мадридцев признаются, что не удовлетворены своим актуальным весом.

Об этом говорят данные опроса XIII Группа здоровых привычек Herbalife Nutrition. Ожирение давно перестало быть чисто эстетической проблемой и было внесено Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) в список главных причин ухудшения здоровья в обществе. Недавнее исследована ВОЗ показало, что количество людей с ожирением выросло в три раза за последние годы, и все указывает на то, что эта тенденция продолжит развиваться.

Перекусы между приемами пищи (65%), недостаточное внимание к качеству употребляемых продуктов (52%), мотивы, связанные с традицией и культурой (46%) - вот главные причины ожирения. 87% мадридцев признаются, что едят больше, чем необходимо. 33% из них списывают это на недостаточно хорошо организованный распорядок дня, а другие 33% - на стресс. Дело в том, что люди, которые много работают и вообще имеют большую загрузку в течение дня, привыкают есть быстро и не очень качественную пищу, чаще всего вне дома. В этом случае почти всегда происходит переедание: люди потребляют больше калорий, чем могут сжечь. Это ведет к накоплению жира, пишет espanarusa.com.

Среди мадридских женщин (42%) недовольных своим весом больше, чем среди мужчин (31%), и, напротив, довольных своим весом мадридцев больше, чем мадридок: 32% и 28% соответственно.

Тем не менее, самые отъявленные любители перекусить проживают не в Сообщество Мадрид, а в Каталонии: именно здесь большинство жителей призналось, что ест больше необходимого (90%). На втором месте Мадрид (87%), а на третьем - Андалусия (85%).

В связи с ухудшающейся с каждым годом ситуацией с ожирением запускаются образовательные курсы, на которых обучают основам ведения здорового образа жизни: регулярное выполнение физических упражнений, правильное питание и пр.

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