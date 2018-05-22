Испания: клуб Pacha на Ибице оскорбил полицейских

Двое «агентов» сопровождали VIP-гостей из гостиницы Pacha Hotel на вечеринку.

После этого они вышли на сцену якобы с требованием «выключить музыку», а затем начали развлекать публику танцами, как того требовал сценарий, пишет noticia.ru.

Местная полиция не оценила задумку и подала жалобу в прокуратуру. Танцовщиков обвиняют в том, что они выдавали себя за офицеров, что, в соответствии с испанским уголовным кодексом, может повлечь за собой трехлетнее тюремное заключение.

Партия Ибицы MC EPIC потребовала от клуба принести официальные извинения за «позорное высмеивание полиции».