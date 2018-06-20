Испания: контейнеры для подозрительных предметов

В аэропорту Жироны «Коста-Брава» появилось 15 новых контейнеров с маркировкой FOD - Foreign Object Damage для подозрительных и опасных предметов.

Контейнеры были расставлены на служебных путях у стоянки воздушных судов, пишет noticia.ru.

Как пояснили в Управлении воздушного транспорта и аэропортов Aena, в категорию FOD относятся предметы, которые в ходе работы попали на площадку и могут представлять опасность для самолетов. Благодаря установке контейнеров в непосредственной близости от стоянки, у персонала службы погрузки есть возможность оперативно убрать эти предметы.