Испания: контейнеры для подозрительных предметов

Среда, 20 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: контейнеры для подозрительных предметов

В аэропорту Жироны установили контейнеры для подозрительных предметов.

В аэропорту Жироны «Коста-Брава» появилось 15 новых контейнеров с маркировкой FOD - Foreign Object Damage для подозрительных и опасных предметов.

Контейнеры были расставлены на служебных путях у стоянки воздушных судов, пишет noticia.ru.

Как пояснили в Управлении воздушного транспорта и аэропортов Aena, в категорию FOD относятся предметы, которые в ходе работы попали на площадку и могут представлять опасность для самолетов. Благодаря установке контейнеров в непосредственной близости от стоянки, у персонала службы погрузки есть возможность оперативно убрать эти предметы.

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