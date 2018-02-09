Испания: «королева карнавала»

Пятница, 09 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: «королева карнавала»

Самый знаменитый испанский карнавал выбрал свою королеву.

Звания королевы карнавала в Санта-Крус-де-Тенерифе, который считается вторым по значимости в мире после аналогичного праздника, проходящего в Рио-де-Жанейро, удостоилась Кармен Лаура Лоридо. Ее костюм под названием «Перерожденная», представляющий собой вычурное сплетение перьев, мишуры, тканей, блесток и других украшений и разработанный дизайнером Хорхе Гонсалесом, был признан лучшим среди костюмов тринадцати претенденток, которые выходили на подиум.

Этот конкурс, продолжавшийся около двух с половиной часов, собрал примерно 5300 зрителей, которые стали свидетелями красочного дефиле. Для некоторых участниц восхождение на подмостки было не такой уж и простой задачей, так как высота их нарядов превышала 3 метра, а вес - 100 килограммов. Самый теплый прием присутствовавшие на данном мероприятии оказали Саиде Приэто, чье облачение в 2013 году случайным образом загорелось за считанные мгновения до появления перед зрителями, пишет espanarusa.com.

В этом году главной темой канарского карнавала, имеющего статус события международного туристического значения, стала сказка о семилетнем мальчике, который оказался в заколдованном лесу и встретил на своем пути множество удивительных созданий. Увидеть их можно будет в пятницу, когда карнавальное шествие пройдет по всем основным улицам города.

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