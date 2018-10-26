Испания: королевскую тропу в Малаге закрыли

Пятница, 26 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: королевскую тропу в Малаге закрыли

Пеший маршрут Каминито-дель-Рей, или Королевская тропа, проложенный в ущелье Эль-Чорро в северной части провинции Малага, будет закрыт до конца этой недели.

Сильные ливни, накрывшие регион в прошлые выходные, привели к обвалам и повреждениям на дорогах.

Сама тропа не пострадала от непогоды, но администрация приняла решение временно закрыть ее для посетителей, чтобы устранить все последствия подтоплений, полностью завершить работы по ремонту и очистке участков, прилегающих к маршруту.

Обильные осадки стали причиной обвалов на подъездных путях и на некоторых пешеходных участках, в том числе на трассе MA-5403, у северного входа в парк и на подъезде к центру регистрации посетителей, пишет noticia.ru.

Кроме того, эксперты планируют встретиться с представителями близлежащих муниципалитетов, чтобы оценить состояние дорог в этом районе и разработать план по их восстановлению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: что готовит госбюджет-2019 для нашего кармана

      Главный финансовый документ государства 29-30 октября пройдет процедуру обсуждения и утверждения в парламенте.

      Подробнее

    • Португалия: полицейские протестуют...

      Крупную акцию протеста провели в четверг в Лиссабоне сотрудники PSP, GNR, SEF, тюремной охраны, морской полиции и ASAE.

      Подробнее

    • Испания: королевскую тропу в Малаге закрыли

      Пеший маршрут Каминито-дель-Рей, или Королевская тропа, проложенный в ущелье Эль-Чорро в северной части провинции Малага, будет закрыт до конца этой недели.

      Подробнее

    • Испания: в Каталонии дорожает элитная недвижимость

      Цены на жилье в элитных районах продолжает расти не только в Барселоне, но и в ее окрестностях: комарках Вальес-Оксиденталь или Баш-Льобрегат.

      Подробнее

    • Трамп пообщался по телефону с премьером Италии

      Трамп обсудил по телефону с премьером Италии проблему миграции.

      Подробнее

    • Италия: мигранты-наркоторговцы убили девушку

      В Риме троих мужчин задержали по подозрению в убийстве 16-летней Дезире Мариоттини.

      Подробнее

    • Японцам заплатят за хороший сон

      Сотрудников японской компании Crazy Inc., занимающейся организацией свадеб, будут вознаграждать за хороший сон.

      Подробнее

    • Невеста заставила гостей платить за еду и напитки на свадьбе

      Пользователи сети посмеялись над австралийкой, которая составила длинный список правил для гостей своей свадьбы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья