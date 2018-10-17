Испания: Коста-Брава станет биосферным заповедником

Среда, 17 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Коста-Брава станет биосферным заповедником

На Коста-Брава запустили процесс по созданию на побережье биосферного заповедника к 2020 году.

Международный статус присуждается ЮНЕСКО и преследует цель сохранения экосистемы и устойчивого развития.

В случае если проект будет реализован, Коста-Брава станет третьим биосферным заповедником в Каталонии после природного парка Монсень и Тьеррас-дель-Эбро.

Всего в мире насчитывается около 700 биосферных резерватов, 48 из которых находятся в Испании, что делает страну лидером по количеству заповедников.

Инициатива о подаче заявки принадлежит властям Жироны, которые предлагают включить в заповедник Коста-Брава 70 муниципалитетов в комарках Альт-Эмпорда, Баш-Эмпорда и Сельва: от Портбоу до Бланеса. В общей сложности предполагаемая площадь особо охраняемой природной территории будет составлять 4170 км2, из которых 69% будет приходиться на морскую часть. В будущем не исключается возможность включить в заповедную зону некоторые участки на юге Франции, пишет noticia.ru.

Статус биосферного заповедника связывает территории некоторыми обязательствами, направленными на устойчивое развитие, которые включают ограничение хозяйственной деятельности. Наличие статуса сопряжено с выполнением трех основных функций: сохранения природы, устойчивого развития и сотрудничества в рамках Всемирной сети биосферных резерватов.

Власти Жироны начали переговоры с администрациями территорий, которые войдут в состав заповедника, а в сентябре начнется подготовка необходимых документов, после чего финальный отчет будет представлен в ЮНЕСКО.

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