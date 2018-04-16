Испания: крепость Аргуэсо включена в список значимых исторических строений

Клуб был создан в начале 2018 года с целью продвижения зданий, представляющих большую историческую ценность. В клубе числятся 80 памятников испанского наследия.

Одно из главных преимуществ членства в клубе - возможность привлекать больше иностранцев с помощью туристических пакетов. Клуб предоставляет владельцам замков возможность объединить усилия с местными компаниями, которые предоставляют туристические и культурные услуги, пишет noticia.ru.

В Испании больше 10 тысяч замков, но лишь немногие открыты для посетителей.

Потенциалом для развития туризма обладают 143 таких сооружения. Замки и дворцы на территории страны ежегодно посещают 5,6 миллиона человек.