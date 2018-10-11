Испания: Кристина Сифуэнтес теперь живет и работает в Париже

Четверг, 11 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Кристина Сифуэнтес теперь живет и работает в Париже

Экс-президент автономного сообщества Мадрид переехала во французскую столицу из-за новой работы.

«El español» сообщает, что сеньора Сифуэнтес занялась организацией мероприятий в компании, принадлежащей ее подруге.

В сентябре бывший функционер от Народной партии написала заявление на отпуск без содержания на 2 года в мадридском Университете Комплутенсе, где она работала ранее. Изначально она планировала вернуться на свое постоянное место работы после досрочного завершения всех своих политических и административных полномочий из-за «дела о магистратуре», а также обнародования видеозаписи с фактом кражи в супермаркете в то время, когда она была вице-президентом региональной Ассамблеи, но в итоге планы изменились. Кристина Сифуэнтес решила заняться частным бизнесом. Впервые в новой роли она присутствовала на гала-концерте, посвященном открытию танцевального сезона в парижском дворце Гарнье, пишет espanarusa.com.

Бывший руководитель регионального правительства в сентябре написала в Твиттере о том, что она стоит на пороге нового этапа в жизни и новых проектов. С нее были сняты обвинения в служебных злоупотреблениях и предоставлении неправомерного преимущества третьему лицу. Тем не менее Кристина Сифуэнтес и еще четверо подозреваемых до сих пор находятся под следствием по делу о фальсификации документов при получении ею степени доктора.

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