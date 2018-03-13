Испания: кровавое облако накрыло Валенсию

Вторник, 13 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: кровавое облако накрыло Валенсию

Сотня активистов вышла в субботу на улицы Валенсии с акцией протеста против убийства быков.

Защитники животных выпустили «кровавое облако» - ярко-красный дым, символизирующий смерть быков, которые погибнут во время традиционного валенсийского праздника Фальяс.

Акция протеста в день начала празднований уже стала традиционной. Организация по защите животных AnimaNaturalis проводит ее уже 9 год подряд. В этом году акция прошла под девизом «За Фальяс без жестокости», пишет noticia.ru.

Активисты ратуют за отказ от боев быков на городском празднике. Участники организации также выступили с предложением запретить детям и подросткам вход на подобные мероприятия, чтобы «защитить их от чрезмерного насилия», и призвали родителей не водить детей на корриду.

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