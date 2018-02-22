Испания: лауреаты круизного туризма

Четверг, 22 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: лауреаты круизного туризма

Пассажиры круизных лайнеров назвали лауреатов по итогам прошлого года.

В Высшей технической школе промышленной инженерии, находящейся в Картахене, прошла традиционная церемония чествования лауреатов круизного туризма, которая собрала более 350 участников - в большинстве своем профессионалов в данной отрасли. Обладатели премий, распределенных по 13 категориям, были определены по итогам голосования среди около 5000 туристов, совершивших в течение 2017 года хотя бы одно путешествие на круизном лайнере, пишет espanarusa.com.

В итоге лучшим испанским портом для приема круизных лайнеров была признана Барселона, чему никак не помешали события, связанные с политическим кризисом в Каталонии. Звания самой популярной круизной компании удостоилась MSC Cruceros, которая одержала победу и во многих других номинациях - в частности, получив титул «Самого лучшего средиземноморского судна».

Лучшим экипажем в девятый раз подряд была признана команда Pullmantur Cruceros, причем эта награда относится не только непосредственно к технической бригаде, но и ко всем членам экипажа, включая официантов и уборщиц. Что касается кораблей класса «люкс», предназначенных для перевозки наиболее взыскательных клиентов, то здесь в шестой раз подряд не нашлось равных Silverstea Cruises.

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