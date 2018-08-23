Испания: лето с самым дорогим за 10 лет электричеством

Четверг, 23 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: лето с самым дорогим за 10 лет электричеством

Его стоимость на 11% выше, чем за аналогичный период 2017 года и достигла 10-летнего максимума.

Правительство инициировало изучение цен и анализ изменений рынка, опасаясь слишком большого негативного воздействия на домохозяйства и предприятия в преддверии нового рабочего года.

Лето 2018-го оставило в почтовых ящиках миллионов испанцев неприятные сувениры. Столь высокие цифры за электричество в платежках специалисты объясняют климатическими факторами: отсутствием дождей и ветра, привычных для этого времени года, что повлияло на снижение выработки энергии ветряными и гидроэлектростанциями, а также экономическими причинами. Например, тем, что цена на нефть не опускается ниже 70 долларов за баррель, а налоги на выбросы, которые платят теплостанции достигли максимума за последние 8 лет, пишет espanarusa.com.

В итоге цена за мегаватт (Мвт/час) за последние 2 месяца в среднем составляет 61,3 евро, на 40% больше мартовских расценок.

Сейчас специалисты анализируют ситуацию, чтобы понять, отвечают ли такие колебания ситуации на рынке или имеет место спекуляция отдельных поставщиков электроэнергии. Их тарифы составляют 40% платежной квитанции. Еще 40% регулируется Министерством экологических преобразований, которое уже четыре года держит ставки замороженными, а оставшиеся 20% представляют собой налоги, за которые отвечает министерство финансов. Таким образом, если производитель электроэнергии поднимет оптовую стоимость мегаватта в час на 27% по сравнению с прошлым летом, в квитанции конечного потребителя цифра вырастет на 11%.

Подобные проблемы затронули не только Испанию, но и ее ближайшего соседа – Португалию. На прошлой неделе в Лиссабоне прошла встреча представителей Министерства энергетики Испании Хосе Домингеса Абаскаля с представителем Министерства энергетики Португалии Хорхе Луисом Санчесом, в ходе которой были намечены пути выхода из общеиберийского кризиса с нехваткой электричества. Курс взят на развитие энергетики возобновляемых источников и облегчение экономических условий для появления на рынке новых компаний в этой области.

Основной вопрос теперь, каких изменений ждать осенью. Эксперты расходятся во мнениях: кто-то ожидает благоприятных погодных условий для усиления роли ветряных и гидроэлектростанций, что снизит цену за мегаватт, кто-то предсказывает постепенное неизбежное повышение цен, в том числе связанное и с планируемым закрытием всех атомных электростанций, другие видят решение проблемы в упорядочивании налоговой системы в энергетической отрасли.

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