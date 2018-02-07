Испания: летом на ремонт закроют 12 станций мадридского метро

Среда, 07 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: летом на ремонт закроют 12 станций мадридского метро

Метро Мадрида собирается покончить с проблемами Metrosur.

С 23 июня по 10 сентября на ремонт закроют 14 из 28 станций линии 12, которая соединяет между собой южные районы и пригороды испанской столицы: Алькоркон, Фуенлабрада, Хетафе, Леганес и Мостолес.

Одной из главных проблем Metrosur является просачивание воды, в результате которого образуются пустоты. В администрации метро сообщают, что некоторые технические работы в настоящее время ведутся по ночам, дабы гарантировать безопасность на линии. Пассажиры также жалуются на неудовлетворительное состояние платформ и путей, задержки и замедление поездов на некоторых участках, пишет noticia.ru.

На время ремонта метро на закрытых участках заменят бесплатные автобусы. Кроме того будут пущены дополнительные пригородные автобусы, следующие в Мадрид.

Работы обойдутся в 24 миллиона евро. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Ежедневно линией пользуются около 115 тысяч человек. Ремонт было решено провести именно летом, поскольку в это время года пассажиропоток сокращается до 40%.

Последние новости

    • Портрет португальского водителя

      Какой он, португальский водитель?

      Подробнее

    • Португалия: Фантаспорту

      Приготовьтесь окунуться в мир фантастики на Международном фестивале фантастических фильмов в Порту.

      Подробнее

    • Испания: мэрия Барселоны собирается пойти навстречу пешеходам

      В период с 2019 по 2024 год мэрия Барселоны планирует провести ремонтные работы на ряде улиц города с тем, чтобы сделать их более удобными для пешеходов.

      Подробнее

    • Испания: Renfe запустит бюджетный вариант AVE в 2019 году

      В 2019 году Renfe запустит лоукост-сервис высокоскоростных поездов AVE, который получит имя EVA.

      Подробнее

    • Конте может возглавить один из миланских клубов или сборную Италии

      Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может быть уволен со своего поста в ближайшее время.

      Подробнее

    • Италия: в Венеции пересохли некоторые каналы

      Уровень воды опустился из-за отсутствия дождей.

      Подробнее

    • Forbes представил первый рейтинг биткоин-миллионеров

      Журнал Forbes впервые составил рейтинг миллионеров, разбогатевших на криптовалюте.

      Подробнее

    • Лубутену отказали в эксклюзивном праве на красные подошвы

      Генеральный адвокат Европейского суда юстиции в Люксембурге Масьеж Спунар считает, что Кристиан Лубутен не имеет эксклюзивного права на красную подошву.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!