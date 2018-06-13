Испания - лидер по показателю роста продаж предметов роскоши

Показатель роста составил 6,2%, что больше, чем во Франции (+5,8%), которая до настоящего момента являлась лидером. В Италии рост сектор товаров класса «люкс» вырос всего на 1%. А в таких странах, как Китай и Германия, даже наблюдалось падение: на 9,4% и 4,3% соответственно, передает espanarusa.com.

Эти цифры получены в результате исследования Deloitte, в ходе которого были проанализированы данные за 2016 год (последний налоговый период, сведения о котором доступны).

Исследование показало, что Испания превратилась во второй по важности рынок предметов роскоши после Франции и, как уже говорилась, вышла в лидеры по показателю роста сектора.

Если говорить о конкретных цифрах, то они поражают воображение: за год прибыль сектора составила 183 млрд евро (+1%), и, по прогнозам, показатели продолжат расти. Ядро рынка товаров класса «люкс» составляют 100 компаний, на которые приходится 47% доходов сектора по всему миру. Речь идет о таких гигантах, как LVMH Möet Hennessy-Louis Vuitton (владеет такими марками, как Louis Vuitton и Christian Dior), Ralph Laurent, Hermès, Rolex, Swatch, Dolce & Gabbana, люксовый департамент L'Óreal и Estée Lauder Companies.

Среди испанских компаний, которых не очень много, можно назвать Puig, Tous, Festina Lotus, группа Textil Lonia (Purificación García и Carolina Herrera). Эти фирмы вошли в сотню крупнейших мировых представителей сектора предметов роскоши, и их общая прибыль составила 627 млн евро за год.