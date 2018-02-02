Испания лидирует в ЕС по бронированиям гостиничных номеров

Количество бронирований по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 3,6%.

По данным Евростата, 307,3 миллиона бронирований в Испании пришлись на туристов из-за рубежа, что составляет 65%. Испанцы, в свою очередь, забронировали 35%, или 164,1 миллионов номеров, пишет noticia.ru.

Количество иностранных туристов в Испании в минувшем году выросло на 4,3%, а число испанских туристов - на 2,3%.

Также сообщается, что на Испанию приходится 19% всех бронирований гостиничных номеров в ЕС.