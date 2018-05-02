Испания лидирует в туристическом рейтинге ОЭСР

Международная организация туризма представила доклад по удельному весу доходов туристического сектора в ВВП стран Европейского Союза. Показатели по странам-членам ОЭСР основаны на данных 2014 года, пишет noticia.ru.

В Испании, возглавляющей рейтинг, доходы от туризма составляют 10,9% ВВП. За ней следует Португалия (9,2%), Франция (7%), Италия (6%) и Австрия (5,5%).

Показатель удельного веса туризма в экономике Испании продолжает расти. По данным Национального статистического института, доходы от туризма в 2016 году достигли 125 миллионов евро, что составляет 11,2% ВВП.