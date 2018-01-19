Испания: Lidl отказался от продажи яиц

Абсолютно все яйца, поступающие теперь на прилавки этих магазинов, получены от птиц, которые живут, по сути дела, в естественных для них условиях - то есть не ограничены в передвижении внутри огороженного пространства фермы или дают экологически чистую продукцию, находясь на свободе.

Как утверждает Мигель Парадела, генеральный директор по закупкам компании Lidl на территории Испании, это новшество никак не скажется на цене товара при том, что его качество значительно возрастет. Как показывают последние опросы общественного мнения, порядка 70% испанских семей отдают предпочтение куриным яйцам, снесенным на свободе. Более того, к 2025 году Испания планирует полностью отказаться от потребления этого вида продукции, произведенной в неволе, пишет espanarusa.com.

Согласно официальным данным за 2016 год, более 40 миллионов из 44 миллионов испанских кур-несушек - 93% от общего их числа - проводили всю свою жизнь за решеткой. Lidl стал первым супермаркетом в Испании, отказавшимся от такой практики, чему предшествовала трехлетняя работа с поставщиками. В среднем по Европе данный показатель составляет 44%, а наибольшее число кур, живущих вне клеток, зафиксировано в Германии и Голландии - 90% и 82% соответственно.