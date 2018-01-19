Испания: Lidl отказался от продажи яиц

Пятница, 19 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Lidl отказался от продажи яиц

Начиная с этого года, сеть супермаркетов Lidl в Испании отказалась от продажи яиц, снесенных курами, которые выращиваются в клетках.

Абсолютно все яйца, поступающие теперь на прилавки этих магазинов, получены от птиц, которые живут, по сути дела, в естественных для них условиях - то есть не ограничены в передвижении внутри огороженного пространства фермы или дают экологически чистую продукцию, находясь на свободе.

Как утверждает Мигель Парадела, генеральный директор по закупкам компании Lidl на территории Испании, это новшество никак не скажется на цене товара при том, что его качество значительно возрастет. Как показывают последние опросы общественного мнения, порядка 70% испанских семей отдают предпочтение куриным яйцам, снесенным на свободе. Более того, к 2025 году Испания планирует полностью отказаться от потребления этого вида продукции, произведенной в неволе, пишет espanarusa.com.

Согласно официальным данным за 2016 год, более 40 миллионов из 44 миллионов испанских кур-несушек - 93% от общего их числа - проводили всю свою жизнь за решеткой. Lidl стал первым супермаркетом в Испании, отказавшимся от такой практики, чему предшествовала трехлетняя работа с поставщиками. В среднем по Европе данный показатель составляет 44%, а наибольшее число кур, живущих вне клеток, зафиксировано в Германии и Голландии - 90% и 82% соответственно.

Последние новости

    • Заседание Еврогруппы проведет португалец Сентену

      Португалец Мариу Сентену будет впервые председательствовать в Брюсселе на заседании министров финанасов 19 стран с общей валютой.

      Подробнее

    • Португалия: поезда в метро - с новой скоростью?

      Амбициозные планы представил Лиссабонский метрополитен.

      Подробнее

    • Испанка нашла 9 тысяч евро в пироге

      Жительница Роперуэлос-дель-Парамо нашла в купленном пироге чек на 9 тысяч евро.

      Подробнее

    • Испания собирает специалистов для защиты страны от кибератак

      С каждым годом в мире увеличивается число киберпреступлений, и Испания не остается в стороне от этой тенденции.

      Подробнее

    • Умерла старейшая олимпийская медалистка

      Итальянка Карла Маранджони скончалась в возрасте 102 лет.

      Подробнее

    • Итальянская антимонопольная служба проверит Apple и Samsung

      Антимонопольная служба Италии начала две отдельных проверки в отношении Apple и Samsung.

      Подробнее

    • Пеле дошел до истощения

      Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле доставлен в больницу из-за истощения организма.

      Подробнее

    • Найден источник долголетия у людей

      Группа ученых выяснила, что накопление мутаций в специфическом белке p62, связанном с защитой от стресса, способствовало более высокой продолжительности жизни у людей, чем у других животных.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!