Испания: Лионель Месси огласил имя будущего ребенка

Пятница, 09 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Лионель Месси огласил имя будущего ребенка

Лионель Месси рассекретил на своей странице в Instagram имя будущего ребенка, который должен появится на свет через пару месяцев.

В семье Месси и Антонеллы Роккуццо уже растут двое сыновей, 5-летний Тьяго и 2-летний Матео. Третьего мальчика пара решила назвать Чиро.

О скором пополнении в семье звездного футболиста стало известно в октябре прошлого года, когда Антонелла выложила на странице в Instagram фотографию, на которой она была запечатлена с тремя главными мужчинами ее жизни. Все трое касались ладонями ее живота. Пост был сопровожден хэштегом #blessed (благословленная), пишет espanarusa.com.

В конце июня прошлого года 30-летний капитан «Барсы» Лионель Месси наконец решил официально закрепить отношения со своей давней подругой Антонеллой Роккуццо, с которой по заверениям источников Лео был знаком с 10 лет. Роскошная свадьба с множеством приглашенных знаменитостей прошла в родном для молодоженов городе Росарио (Аргентина) и собрала около 300 гостей. Вскоре после торжественного мероприятия пара отправилась в медовый месяц на острова Антигуа и Барбуда. Примечательно, что возлюбленная Месси никогда не дает интервью и предпочитает общаться с поклонниками только через аккаунт в Instagram, насчитывающий 3,5 млн подписчиков. Кроме того, она является двоюродной сестрой лучшего друга Месси - Лукаса Скальи, полузащитника калифорнийского «Deportivo Cali».

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