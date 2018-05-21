Испания: лучшие овощи подают в Барселоне

Ресторанный гид отметил новое заведение Пельисера за «изысканность и искусность» и также присудил ему премию в категории «лучший ресторан Испании».

Xavier Pellicer расположен в самом сердце района Эшампле в Барселоне и соединяет в себе простоту и утонченность кухни. В основе блюд Пельисера - здоровые и натуральные продукты, в меню присутствует 5-6 видов сезонных овощей, пишет noticia.ru.

Как отмечает сам шеф, он сформировал собственную сеть сотрудничества с мелкими производителями, делая ставку на экологические продукты. По словам Пельисера, с помощью блюд его повара пытаются передать посыл об «уважении к продукту».

В список We're Smart Green Guide попало еще два испанских заведения: 11 место занял Ricard Camarena в Валенсии, 23 - столичный El Invernadero.