Испания: лучшие овощи подают в Барселоне

Понедельник, 21 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: лучшие овощи подают в Барселоне

Ресторан Xavier Pellicer, который носит имя шеф-повара Хавьера Пельисера, был удостоен звания лучшего овощного ресторана мира.

Ресторанный гид отметил новое заведение Пельисера за «изысканность и искусность» и также присудил ему премию в категории «лучший ресторан Испании».

Xavier Pellicer расположен в самом сердце района Эшампле в Барселоне и соединяет в себе простоту и утонченность кухни. В основе блюд Пельисера - здоровые и натуральные продукты, в меню присутствует 5-6 видов сезонных овощей, пишет noticia.ru.

Как отмечает сам шеф, он сформировал собственную сеть сотрудничества с мелкими производителями, делая ставку на экологические продукты. По словам Пельисера, с помощью блюд его повара пытаются передать посыл об «уважении к продукту».

В список We're Smart Green Guide попало еще два испанских заведения: 11 место занял Ricard Camarena в Валенсии, 23 - столичный El Invernadero.

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