Испания: Луис де Гиндос станет новым вице-президентом ЕЦБ

Де Гиндос остался единственным претендентом на эту должность после того, как свою кандидатуру отозвал ирландский кандидат Филип Лане. Испанского министра с самого начала открыто поддерживали крупнейшие экономики Европы (Германия, Франция, Италия, Греция, Словакия, Мальта, Португалия), поэтому кандидат от Ирландии практически не имел шансов на победу в голосовании и принял решение выйти из игры, облегчив тем самым процесс выбора и назначения нового вице-президента ЕЦБ, пишет espanarusa.com.

Хотя представители оппозиционных и антиправительственных политических партий Испании в Комиссии по экономическим вопросам в минувший четверг подвергли нападкам кандидатуру Де Гиндоса в Европарламенте, все указывает на то, что его назначение на пост вице-президента ЕЦБ - это уже решенный вопрос.

Решение о назначении Де Гиндоса на новую должность будет ратифицировано завтра в ходе собрания всех министров экономики Европы, а затем - на саммите лидеров государств ЕС, который пройдет 22 и 23 марта, а также в совете ЕЦБ. В свою очередь, Де Гиндос в ближайшие дни, а может быть, и часы, подаст заявление об отставке с поста министра экономики Испании, и на мартовском саммите страну будет представлять уже новый глава Министерства экономики, промышленности и конкуренции.