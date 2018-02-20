Испания: Луис де Гиндос станет новым вице-президентом ЕЦБ

Вторник, 20 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Луис де Гиндос станет новым вице-президентом ЕЦБ

Министр экономики Испании Луис де Гиндос заменит Витора Констанциу на посту вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Де Гиндос остался единственным претендентом на эту должность после того, как свою кандидатуру отозвал ирландский кандидат Филип Лане. Испанского министра с самого начала открыто поддерживали крупнейшие экономики Европы (Германия, Франция, Италия, Греция, Словакия, Мальта, Португалия), поэтому кандидат от Ирландии практически не имел шансов на победу в голосовании и принял решение выйти из игры, облегчив тем самым процесс выбора и назначения нового вице-президента ЕЦБ, пишет espanarusa.com.

Хотя представители оппозиционных и антиправительственных политических партий Испании в Комиссии по экономическим вопросам в минувший четверг подвергли нападкам кандидатуру Де Гиндоса в Европарламенте, все указывает на то, что его назначение на пост вице-президента ЕЦБ - это уже решенный вопрос.

Решение о назначении Де Гиндоса на новую должность будет ратифицировано завтра в ходе собрания всех министров экономики Европы, а затем - на саммите лидеров государств ЕС, который пройдет 22 и 23 марта, а также в совете ЕЦБ. В свою очередь, Де Гиндос в ближайшие дни, а может быть, и часы, подаст заявление об отставке с поста министра экономики Испании, и на мартовском саммите страну будет представлять уже новый глава Министерства экономики, промышленности и конкуренции.

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