Испания: Мадрид - город для инвестиций

Четверг, 25 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Мадрид - город для инвестиций

Мадрид поднялся на четыре позиции и расположился на пятом месте в рейтинге привлекательности городов Евпропы для инвестирования.

Консультационная компания Pwc, ежегодно составляющая рейтинг, связывает улучшение позиций Испании с хорошими экономическими перспективами, а также перспективами повышения доходности для инвесторов.

Третий год подряд в рейтинге Pwc лидирует Берлин, за которым следуют Копенгаген, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, пишет noticia.ru.

Рейтинг был составлен на основе опросов руководителей агентств недвижимости, инвестиционных компаний, фондов и финансовых учреждений.

В докладе Pwc сообщается, что наибольшим потенциалом в 2018 году обладает сектор логистики, как с точки зрения инвестирования, так и с точки зрения развития, ввиду роста электронной торговли. Также отмечаются перспективы сектора жилищного строительства. Половина опрошенных рассматривает возможность инвестирования в строительство студенческих общежитий, отелей и домов престарелых.

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