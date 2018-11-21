Испания: Мадрид заблокирует Brexit

Среда, 21 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Мадрид заблокирует Brexit

Все страны ЕС согласовали документ по Brexit, однако Мадрид напомнил Лондону о территориальном вопросе и планирует заблокировать соглашение.

Великобритания и Евросоюз несколько дней назад завершили сложные переговоры по Brexit. Спустя несколько дней британский парламент и страны ЕС согласились с окончательным вариантом соглашения.

Тем не менее, о своих требованиях напомнил Мадрид. Согласно заявлению премьер-министра Испании, страна может проголосовать против соглашения, если в текст проекта этого документа не будут внесены изменения в части, касающейся Гибралтара.

По его словам, "ни один из документов не прояснил того, что является фундаментальным" для Испании, пишет euromag.ru.

"Гибралтар не принадлежит Великобритании", - уточнил премьер, чьи слова приводит корпорация Radio Nacional de Espana.

"Как страна, мы не можем принять, что то, что произойдет в будущем с Гибралтаром, будут обсуждать Соединенное Королевство и ЕС, - подчеркнул Санчес. - Это должно обсуждаться между Испанией и Великобританией".

Как добавил глава кабмина, если не будет изменений, "правительство проголосует против соглашения по Brexit".

Во вторник глава МИД Испании Жозеп Боррель потребовал большей ясности по вопросу Гибралтара. Кроме того, дипломат выступил за то, чтобы переговоры по заморской территории велись отдельно от переговоров по Brexit.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: в Лиссабоне назовут мишленовские рестораны

      В Лиссабоне назовут мишленовские рестораны Испании и Португалии 2019 года.

      Подробнее

    • ЧМ-2030 может пройти в Португалии

      Испания, Марокко и Португалия хотят подать заявку на ЧМ-2030.

      Подробнее

    • Испания: Мадрид заблокирует Brexit

      Все страны ЕС согласовали документ по Brexit, однако Мадрид напомнил Лондону о территориальном вопросе и планирует заблокировать соглашение.

      Подробнее

    • Испанские кроссовки без каблука

      Кажется, что на эту кроссовку просто на хватило материала, но этот не так.

      Подробнее

    • ЕС пригрозил санкциями Италии

      Европейский союз объявил, что оштрафует Италию в рамках санкции за отказ ввести поправки в бюджет.

      Подробнее

    • В Китае отменили показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana

      Управление по вопросам культуры Китая отменило показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana в Шанхае из-за взбалмошного поведения дизайнера Стефано Габбаны.

      Подробнее

    • Назван модный бренд с самым могущественным логотипом

      Логотип американского стритстайл бренда Supreme признали самым могущественным в мире.

      Подробнее

    • Мужчина 44 года вел радиоэфиры из сарая ради одного человека

      Британец Эрик Торп 44 года подряд вел собственное радиошоу из сарая.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья