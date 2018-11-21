Испания: Мадрид заблокирует Brexit

Великобритания и Евросоюз несколько дней назад завершили сложные переговоры по Brexit. Спустя несколько дней британский парламент и страны ЕС согласились с окончательным вариантом соглашения.

Тем не менее, о своих требованиях напомнил Мадрид. Согласно заявлению премьер-министра Испании, страна может проголосовать против соглашения, если в текст проекта этого документа не будут внесены изменения в части, касающейся Гибралтара.

По его словам, "ни один из документов не прояснил того, что является фундаментальным" для Испании, пишет euromag.ru.

"Гибралтар не принадлежит Великобритании", - уточнил премьер, чьи слова приводит корпорация Radio Nacional de Espana.

"Как страна, мы не можем принять, что то, что произойдет в будущем с Гибралтаром, будут обсуждать Соединенное Королевство и ЕС, - подчеркнул Санчес. - Это должно обсуждаться между Испанией и Великобританией".

Как добавил глава кабмина, если не будет изменений, "правительство проголосует против соглашения по Brexit".

Во вторник глава МИД Испании Жозеп Боррель потребовал большей ясности по вопросу Гибралтара. Кроме того, дипломат выступил за то, чтобы переговоры по заморской территории велись отдельно от переговоров по Brexit.