Испания: Мадридский бар впервые вошел в мировой топ-50

Рейтинг 2018 года был обнародован в Лондоне на минувшей неделе, а для его составления были опрошены 500 экспертов со всего мира.

Salmon Guru занял 47 место и стал первым мадридским баром, вошедшим в рейтинг за всю его десятилетнюю историю. Также в списке на 37 позиции оказался бар Paradiso в Барселоне, передает noticia.ru.

До этого в мировой топ-50 сумели попасть лишь два других бара на территории Испании: барселонские Dry Martini и Mutis.

В мадридском баре, открытом в 2016 году, предлагают классические и креативные авторские коктейли от аргентинского бармена Диего Кабрера и испанца Рикардо Гарсия, работавшего в разных европейских столицах. В баре обещают удивить посетителей и позволить им насладиться особым видением коктейльного дела.

Один из самых популярных напитков, которые заказывают в Salmon Guru – освежающий лонг-дринк Tónico Sprenger на основе джина с добавлением кардамона, имбиря, огурца и корицы.

Paradiso – полузакрытое заведение, в котором особую популярность получил коктейль Tesoro Mediterráneo («средиземноморское сокровище»), в состав которого входит водка, херес, бузинный ликёр и сироп из агавы, а подают его в морской раковине, помещённой в пиратский сундук.