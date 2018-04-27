Испания: Magdala - новый ликер Средиземноморья

Пятница, 27 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Magdala - новый ликер Средиземноморья

Magdala - ликер, родившийся из сочетания бренди каталонского региона Пенедес и нот апельсина - своим интенсивным вкусом отражает изобилие Средиземноморья.

Аромат апельсинового цветка, душистые травы и тщательно отобранные горькие апельсины, выращенные на солнечном испанском берегу, составляют палитру ароматов нового ликера, созданного на ликеро-водочном заводе Juan Torres Master Distillers - семейном предприятии со своими традициями производства и дистилляции, пишет espanarusa.com.

Секрет особого вкуса Magdala заключается в вымачивании апельсиновой кожуры в бренди, получаемом небольшими партиями на заводе семьи Торрес в Вилафранка-дель-Пенедес. После выдержки в дубовых бочках напиток приобретает красивый янтарный цвет и терпкий вкус. Этот ликер может стать изюминкой любого коктейля и подаваться как со льдом или содовой, так и с имбирным элем, тоником и игристым вином, либо стать основой для более сложных миксов. Новой классикой можно назвать коктейли Sidecar (Magdala, Torres 15, лимонный сок), освежающий Mediterranean Sour (Magdala, содовая, лимон, сахар, мята) или Berry Cooler (Magdala, лимонный сок, клюква).

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