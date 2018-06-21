Испания: магистр по криптоэкономике

Четверг, 21 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: магистр по криптоэкономике

В Испании можно получить степень магистра по криптоэкономике.

Автономный университет Мадрида в сотрудничестве с консалтинговой компанией Grant Thornton разработали магистерскую программу по технологии блокчейн и криптоэкономике с целью подготовки новых квалифицированных специалистов и продвижения Испании как страны-новатора в этой области исследований.

В Grant Thornton отмечают, что технология блокчейн открывает широкие возможности для компаний не только в финансовом секторе, но и в любой другой сфере, от страхования до энергетики и строительства, что создает потребность в специалистах с соответствующей профессиональной подготовкой.

Магистратура рассчитана на изучающих право или экономику, а также на студентов технических специальностей. Академическая программа разработана таким образом, чтобы охватить технические, правовые и коммерческие аспекты криптовалюты и предоставить комплексное обучение, вне зависимости от знаний, полученных студентами ранее, пишет noticia.ru.

Магистерская программа включает два теоретических модуля продолжительностью около трех месяцев каждый, один практический модуль и защиту магистерской диссертации.

Обучение проводится на базе Высшей политехнической школы Автономного университета Мадрида с 13 сентября 2018 по 18 мая 2019 года. Практику студенты будут проходить в разных компаниях, среди которых сама Grant Thornton.

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