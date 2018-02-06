Испания: Майорка - самое дешевое направление для путешествий

По версии сайта-агрегатора билетов Kayak, это самое дешевое направление в текущем месяце.

По данным портала, в тройку наиболее бюджетных направлений в феврале также входит марокканский Фес (46 евро за авиабилет в одну сторону) и итальянский Кальяри (47 евро).

В число самых дешевых направлений февраля вошел еще один город в Испании. 11 место в рейтинге заняла Барселона, куда авиабилет в среднем обойдется в 63 евро в одну сторону, пишет noticia.ru.