Испания: Майорка - самое дешевое направление для путешествий

Вторник, 06 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Майорка - самое дешевое направление для путешествий

Средняя стоимость авиабилета на Майорку в феврале составляет 41 евро в одну сторону.

По версии сайта-агрегатора билетов Kayak, это самое дешевое направление в текущем месяце.

По данным портала, в тройку наиболее бюджетных направлений в феврале также входит марокканский Фес (46 евро за авиабилет в одну сторону) и итальянский Кальяри (47 евро).

В число самых дешевых направлений февраля вошел еще один город в Испании. 11 место в рейтинге заняла Барселона, куда авиабилет в среднем обойдется в 63 евро в одну сторону, пишет noticia.ru.

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