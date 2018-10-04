Испания: Малага начала готовиться к Рождеству
Несмотря на то, что до конца года еще 12 недель, в Малаге уже начали готовиться к Рождеству.
Власти пока не раскрывают подробностей, но активно планируют городские рождественские гуляния, которые ежегодно привлекают десятки тысяч зрителей.
По традиции празднования начнутся в последнюю пятницу ноября, которая в этом году выпадает на последний день месяца. Обязательная составляющая – фиеста на улице Лариос, а также шоу и гуляния в других частях города. Праздничной иллюминацией, которая славится на всю Испанию, вновь займется компания из Кордовы Illuminaciones Ximenez, пишет noticia.ru.
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