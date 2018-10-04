Испания: Малага начала готовиться к Рождеству

Власти пока не раскрывают подробностей, но активно планируют городские рождественские гуляния, которые ежегодно привлекают десятки тысяч зрителей.

По традиции празднования начнутся в последнюю пятницу ноября, которая в этом году выпадает на последний день месяца. Обязательная составляющая – фиеста на улице Лариос, а также шоу и гуляния в других частях города. Праздничной иллюминацией, которая славится на всю Испанию, вновь займется компания из Кордовы Illuminaciones Ximenez, пишет noticia.ru.