Испания: Малага превратится в марину для суперъяхт

Вторник, 27 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Малага превратится в марину для суперъяхт

Несколько крупных инвесторов проявляют интерес к проекту, который должен превратить Малагу в крупнейшую стоянку для суперъяхт.

Один из возможных вариантов расположения марины - пристань рядом с торговым центром Muelle Uno. Планируется, что стоянка будет предназначена для судов длиной до 100 метров и высотой до 20 м, а общее количество яхт класса-люкс, которое пристань сможет вместить одновременно, достигнет 40.

Проект находится в стадии разработки. В течение трех месяцев он должен обрести свой окончательный вид и быть направлен на рассмотрение, пишет noticia.ru.

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