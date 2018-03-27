Испания: Малага превратится в марину для суперъяхт

Один из возможных вариантов расположения марины - пристань рядом с торговым центром Muelle Uno. Планируется, что стоянка будет предназначена для судов длиной до 100 метров и высотой до 20 м, а общее количество яхт класса-люкс, которое пристань сможет вместить одновременно, достигнет 40.

Проект находится в стадии разработки. В течение трех месяцев он должен обрести свой окончательный вид и быть направлен на рассмотрение, пишет noticia.ru.