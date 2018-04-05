Испания: Малагу и Ригу соединит новый прямой рейс

Четверг, 05 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Малагу и Ригу соединит новый прямой рейс

Латвийская авиакомпания airBaltic запустила с 28 марта прямой рейс между Малагой и Ригой, который будет выполняться дважды в неделю.

Время полета между Малагой и столицей Латвии составляет 4 часа 25 минут. Новый маршрут также открывает для жителей Коста-дель-Соль возможность дальних полетов с пересадкой в рижском аэропорту, откуда отправляются рейсы в Скандинавию, на Ближний Восток и в другие страны Европы.

Ожидается, что новый рейс будет востребован и среди жителей и других стран Балтии, пишет noticia.ru.

Рейс Малага-Рига будет совершать самолет Bombardier CS300. Цена на билеты в одну сторону составляет около 109 евро, включая дополнительные сборы. Полное расписание представлено на сайте авиакомпании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: время платить IMI. Но не всем...

      Муниципальный налог на недвижимость (IMI) начал уплачиваться в апреле.

      Подробнее

    • Футболист сборной Португалии Перейра пропустит ЧМ-2018

      Данилу Перейра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.

      Подробнее

    • Испания: Малагу и Ригу соединит новый прямой рейс

      Латвийская авиакомпания airBaltic запустила с 28 марта прямой рейс между Малагой и Ригой, который будет выполняться дважды в неделю.

      Подробнее

    • Испания: праздник дизайна и гастрономии в Мадриде

      Рынок дизайна в ближайшие выходные (7 и 8 апреля) отмечает наступление весны и устраивает ярмарку Hello Spring.

      Подробнее

    • Безработица в Италии незначительно сократилась

      Уровень безработицы в Италии опустился в феврале 2018 года до 10,9% после 11,1% в предыдущем месяце.

      Подробнее

    • Италия: выставка в Риме «Красота в многообразии»

      «Красота в многообразии» - уникальная выставка регионов России.

      Подробнее

    • Полиция рассказала о мотивах стрельбы в офисе YouTube

      Женщина устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube из-за недовольства политикой и действиями компании.

      Подробнее

    • Китай ввел пошлины на 106 видов товаров из США

      Госсовет Китая утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований товаров из США.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!