Испания: манчего вошел в тройку лучших сыров мира

В конкурсе участвовало более 3 тысяч сыров из 26 стран. Манчего Dehesa de Los Llanos средней степени зрелости получил 99,15 балла из 100 возможных. В 2012 году этот вид сыра занял первое место в конкурсе.

Церемония награждения победителей состоится 19 апреля в рамках Международной выставки сыродельческих технологий в Милуоки (США), пишет noticia.ru.

Dehesa de Los Llanos хранит традиции сыроделия с XVII века. На ферме 5500 чистокровных овец, которые, благодаря специальной диете, производят особую разновидность молока.