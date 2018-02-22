Испания: Mango открывает завтра новый «megastore» в Мадриде

Проект, включавший в себя обновление дизайна и оборудование магазина технологическими новинками, обошелся компании в 3,5 млн евро.

«Мegastore» Mango располагается в одной из самых престижных коммерческих зон Мадрида. Его торговая площадь составляет 1711 м2, что в два раза больше площади магазина, который раньше работал в этой зоне, пишет espanarusa.com.

Что касается дизайна, Mango планирует модернизировать все свои торговые пространства, придерживаясь единой линии оформления интерьеров, которая была впервые представлена в флагманском магазине на Serrano. Концепция заключается в создании более просторных и динамичных пространств, которые позволят клиенту чувствовать себя комфортнее при совершении покупок.

Среди технологических новшеств компании: цифровые раздевалки, «e-ticket» и прием платежей «PayGo», а также доступ в интернет через wifi и специальная зона для обслуживания клиентов сервиса «Click & Collect» (заказ товара на сайте фирмы с последующим получением в одном из магазинов сети).

Компания Mango уже инвестировала более 600 млн евро в открытие «мегасторов» с 2013 года. Речь идет о торговых пространствах площадью от 800 до 3000 м2.

Мадрид - одно из стратегических направлений фирмы, где она уже ранее открыла «мегасторы» на ключевых коммерческих улицах: Orense, Gran Vía, Goya и Serrano. Сейчас у Mango работает 31 магазин в столице и 381 - по всей Испании.