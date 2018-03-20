Испания: Мариано Рахой стал видеоблогером

Вторник, 20 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Мариано Рахой стал видеоблогером

Председатель испанского правительства Мариано Рахой завел видеоблог, чтобы поддерживать связь со своими избирателями и сторонниками.

Первый ролик был опубликован в социальных сетях на прошлой неделе. В нем Рахой вспомнил свои первые шаги в Народной партии. Глава правительства Испании, воспользовавшись случаем, отметил роль партии в политической жизни страны. По его словам, Народная партия работает для защиты граждан, их прав и свобод, национального единства, создания рабочих мест, а также сравнил ее с другими европейскими политическими объединениями, стоявшими у истоков современной Европы, пишет noticia.ru.

Создание видеоблога испанского премьера совпадает с запуском кампании Soy popular, предшествующей общенациональному съезду членов партии, которой пройдет в Севилье 6-8 апреля.

На видео Рахой также обратился к новым членам партии, выразив им слова благодарности и отметив, что в Народной партии у них есть возможность работать на страну, отстаивать свои идеи и политическую позицию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: что выгоднее - покупать или арендовать?

      Есть мнение, что сегодня попросить в банке кредит для покупки квартиры или дома обойдется дешевле, чем аренда недвижимости.

      Подробнее

    • Португалия: патрон открыл мой e-mail. Что делать?

      Тема права на неприкосновенность частной жизни работников - вновь в центре внимания. Недавно Европейский суд по правам человека счел доказанным, что право на неприкосновенность частной жизни гражданина Румынии Богдана Михая Байрбулеску было нарушено.

      Подробнее

    • Испания: Мариано Рахой стал видеоблогером

      Председатель испанского правительства Мариано Рахой завел видеоблог, чтобы поддерживать связь со своими избирателями и сторонниками.

      Подробнее

    • Испания: один погибший и один пропавший без вести

      В выходные по территории Испании пронеслась буря.

      Подробнее

    • Италия: самая дорогая Остерия Венеции сменила название

      Венецианская таверна Da Luca, где японские туристы отдали больше тысячи долларов за обед, сменила название.

      Подробнее

    • Италия: убит охранник у метро Пищинола

      52-летний Франческо Делла Корте из Марано ди Наполи умер в больнице после двух недель комы.

      Подробнее

    • Скончался последний в мире самец северного белого носорога

      В Кении умер последний самец северного белого носорога.

      Подробнее

    • Николя Саркози взят под стражу во Франции

      Бывший президент Франции Николя Саркози задержан во Франции.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!