Испания: Мариано Рахой стал видеоблогером

Первый ролик был опубликован в социальных сетях на прошлой неделе. В нем Рахой вспомнил свои первые шаги в Народной партии. Глава правительства Испании, воспользовавшись случаем, отметил роль партии в политической жизни страны. По его словам, Народная партия работает для защиты граждан, их прав и свобод, национального единства, создания рабочих мест, а также сравнил ее с другими европейскими политическими объединениями, стоявшими у истоков современной Европы, пишет noticia.ru.

Создание видеоблога испанского премьера совпадает с запуском кампании Soy popular, предшествующей общенациональному съезду членов партии, которой пройдет в Севилье 6-8 апреля.

На видео Рахой также обратился к новым членам партии, выразив им слова благодарности и отметив, что в Народной партии у них есть возможность работать на страну, отстаивать свои идеи и политическую позицию.