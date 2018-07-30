Испания: Мариано Рахой возвращается в Мадрид

Экс-премьер получил место в Торговом реестре №5 испанской столицы. Об этом стало известно из предварительного решения о переводах Генерального управления реестров и нотариальных контор, которое было опубликовано Министерством юстиции.

На работу в Аликанте Рахой устроился 20 июня после того, как ему был вынесен вотум недоверия и он покинул пост главы правительства, пишет noticia.ru.

Новое место работы Рахоя расположено на Пасео-де-ла-Кастельяна в Мадриде.

Кроме того, в документе фигурирует имя сестры политика Мерседес Рахой Брей, которая также работает регистратором. Она получила перевод в Мадрид из столичного пригорода Хетафе.