Испания: машинисты Renfe организуют забастовку в марте

Работники Renfe (Alta Velocidad, Larga distancia Media distancia, Cercanías, Mercancías) полностью остановят работу на 24 часа в пятницу, 2 марта, и частично - 9, 11, 12, 13 и 14 числа этого же месяца. Профсоюз призвал к участию в забастовке 5500 машинистов и помощников машинистов Renfe.

Машинисты жалуются на постоянные ошибки и недочеты в ежедневных операциях на железной дороге. Генеральный секретарь Semaf Хуан Хесус Гарсиа Фрайле считает, что это «ставит под угрозу качество услуг и безопасность граждан», пишет espanarusa.com.

В пятницу, 9 марта, сотрудники Renfe приостановят работу с 12.00 до 16.00 и с 18.00 до 22.00; в воскресенье, 11 марта, - с 19.00 до 23.00; в понедельник, 12 марта, - с 5.00 до 9.00, 14.00 до 16.00 и с 18.00 до 22.00; во вторник, 13 марта, - с 5.30 до 9.30, с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 23.00; в среду, 14 марта, - с 6.00 до 10.00.