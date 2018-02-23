Испания: медицинская инфраструктура Мадрида улучшится

Правительство автономного сообщества Мадрид во главе с Кристиной Сифуэнтес приняло решение направить более 1 миллиарда евро в течение ближайших 10 лет на усовершенствование медицинской инфраструктуры региона. Прежде всего, это касается семи государственных больниц испанской столицы: 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, La Princesa и Niño Jesús, которые получат в общей сложности 700 миллионов евро.

Большинство выделенных средств будут направлены на улучшение функционирования отделений неотложной помощи, более современное оснащение операционных и отделений приемного покоя. Главная цель, которую преследуют местные власти, - это улучшение качества обслуживания пациентов и сокращение времени ожидания в очередях - в том числе и по предварительной записи, пишет espanarusa.com.

Еще 250 миллионов евро будет выделено на модернизацию других 14 больниц: Móstoles, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Virgen de La Poveda, Virgen de la Fuenfría, Guadarrama, El Escorial, Hospital Central de la Cruz Roja, Santa Cristina, José Germain и Rodríguez Lafora, а 42 миллиона евро получит бывший Hospital Puerta de Hierro с целью превращения его в современный центр приема и реабилитации пациентов.

Как выяснилось в результате проведенного исследования, сильнее всего в инвестициях нуждается Hospital de 12 de Octubre, который в общей сложности получил 192,5 миллионов евро. Эти средства пойдут на увеличение существующего здания до восьми этажей, где разместятся отделения педиатрии, гинекологии, акушерства, а также дополнительные операционные и реанимационные отделения.