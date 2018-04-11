Испания: мэр Аликанте ушел в отставку

Политик является фигурантом по так называемому «делу о торговле», а также по делу об увольнении временной работницы мэрии.

Эчаварри передал свое заявление об отставке через доверенных лиц. В документе он напомнил, что был избран мэром в июне 2015 года, и сообщил, что отказывается от этой должности и от членства в совете, пишет noticia.ru.

По этому случаю политик опубликовал на своей странице в Twitter пост с выступлением группы U2 и комментарием «Это замечательный день. Не упусти его».

Таким образом, в соответствии с законодательством, в мэрии Аликанте в десятидневный срок должно состояться чрезвычайное заседание по вопросу отставки, а после этого, в течение еще десяти дней в должность должен вступить временно исполняющий обязанности мэра. Как сообщили в Центральном избирательном совете, им станет советник по праздникам Мигель Кастельо.

Об отставке Эчаварри было объявлено 23 марта после заседания секретариата Социалистической партии Валенсии. Он делегировал полномочия своей соратнице Эве Монтесинос, которая замещала его вплоть до 8 апреля.