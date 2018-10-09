Испания: мэр Малаги предложил разговаривать тише

Вторник, 09 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: мэр Малаги предложил разговаривать тише

Мэр Малаги предложил оригинальное решение для проблемы акустического загрязнения, на которое периодически жалуются горожане.

Он заявил, что следует разговаривать тише.

Тем не менее, жители Малаги не слишком прислушались к мэру и на улицах главного города Коста-дель-Соль по-прежнему шумно.

Испанцы признают, что неспроста получили славу громкой нации. На испанских рынках, в барах и ресторанах всегда шумно, не говоря уже о вечеринках. Разговор на повышенных тонах некоторые считают отличительной чертой испанцев, пишет noticia.ru.

В мэрии Малаги предпринимают и другие меры по борьбе с чрезмерным уровнем шума. В прошлом году более 3 тысяч школьников остались без дополнительных развлечений – детям запретили играть в мяч из-за того, что звуки от ударов мяча мешали жителям.

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